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"الاتصالات" تجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات

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سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحًا للتسجيل من قبل العموم

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها لجميع المسجلين لأسماء النطاقات "والتي تنتهي بـ .sa أو .السعودية" في المركز السعودي لمعلومات الشبكة للمبادرة بنقل أسماء نطاقاتهم إلى أحد وكلاء التسجيل المعتمدين وذلك قبل الموعد المحدد لنهاية المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر 2021م تفادياً لإلغاء التسجيل.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإعلان يعد امتداداً لإطلاق المرحلة الأولى من اعتماد وكلاء التسجيل لأسماء النطاقات السعودية في شهر فبراير الماضي، والذي تضمن اعتماد خمسة وكلاء تسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية ويمكن الوصول إليهم عبر الرابط التالي: (https://nic.sa/registrars )، مشيرة إلى أن إجراءات النقل تتم إلكترونيًّا وفقًا للإجراءات المعلنة مسبقًا، وأن العملية لن يكون لها أي تأثير على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به.

وبينت الهيئة أن عدم إتمام النقل قبل انتهاء المرحلة الانتقالية سيترتب عليه إلغاء تسجيل اسم النطاق وجعله متاحاً للتسجيل من قبل العموم؛ حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف خدمة التسجيل المباشر من خلال المركز، وكذلك خدمة تعديل معلومات اسم النطاق بحيث تكون متاحة فقط عبر وكلاء التسجيل المعتمدين للجهات غير الحكومية والأفراد، ومن خلال هيئة الرقمية للجهات الحكومية، وفقاً لخطة المرحلة الانتقالية، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط (https://nic.sa/ar/registrars/transition-period-announcement ).

وتسعى الهيئة كونها الجهة المنظمة والمشرفة على أسماء النطاقات السعودية من خلال اعتماد وكلاء التسجيل إلى تطوير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال أسماء النطاقات، وتمكين القطاع الخاص في مجال أسماء النطاقات والخدمات المرتبطة بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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