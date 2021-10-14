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تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي

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تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي

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تنطلق اليوم، فعاليات ملتقى الإسكندرية المسرحي في دورته الثانية، برئاسة الفنان محسن صبري، والتي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

وتضمنت العروض المشاركة، «10 رمضان» للمخرج أحمد حولم من الإسكندرية، و«الطوفان» من إخراج محمد سامي، و«TNT» من الإسماعيلية للمخرج إسلام تمام.

كما يشارك ضمن الفعاليات عرض «ملحمة الأقدار» من الزقازيق، إخراج محمود عمران، وعرض «ضلع مؤنث سالم» للمخرج محمود عمران، من القاهرة، وكذلك «أغنية على الممر» إخراج حازم فتحي، وعرض «حكاية أرزان» للمخرج محمد على.

ويقدم أيضًا عرض «ظلال كارامزوف» للمخرج محمد سعيد، ومسرحية «عمارة رشدي» للمخرج سعيد عبدالوهاب، وكذلك «كفر المر» لأمير عيد، و«الكشك» للمخرج فتح الله السرو.

وسيقام على هامش فعاليات الملتقى عدة ورش مسرحية منها ورشة تقدمها الفنانة فاطمة محمد على.

وتقدم للمشاركة في الملتقى المسرحي للهواة، 65 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات ، للمشاركة، حيث تأتي تحت رعاية جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وذلك ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال.

وتتكون لجنة المشاهدة من المخرج محمد الزيني، المخرج شريف عباس، المهندس وليد السباعي.

وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير محسن صبري، رئيسًا والفنانة فاطمة محمد على مديرًا والفنان المخرج محمد عبدالستار (تيتو) مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي، أما الفنانة رانيا فريد شوقي، رئيس شرف المهرجان، بينما لجنة تحكيم المهرجان تتكون من الفنان الكبير محمود الحديني «رئيسًا»، وعضوية كل من الفنانة الكبيرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبدالناصر.

المصرى اليوم

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