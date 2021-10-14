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كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي

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كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي

لاقتراحات اماكن الخروج

تنطلق يوم 15 أكتوبر سلسلة «أمسيات خالدة»، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، بحفلة لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر.

تقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل – القلب النابض لإكسبو 2020، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة – ومن شأنها أن تبهر الجماهير بتجارب عرض مبتكرة توظف أحدث التقنيات لتدمج العالم المادي بنظيره الرقمي، سيتمكن حاملو تذاكر إكسبو من مشاهدة المناظر المبهرة عبر شاشات ضخمة في كل من مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل.

وفيما يقتصر الدخول إلى ساحة الوصل على المدعوين، فإن زوار إكسبو ممن يحملون تذاكر صالحة لأيام الأمسيات يستطيعون دخول مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل على أساس أسبقية الحضور. وسيُبث الحفل أيضا مباشرة من ساحة الوصل إلى جمهور عالمي.

تقام سلسلة «أمسيات خالدة» على مدار فترة انعقاد إكسبو 2020. وستتوفر معلومات إضافية عن تواريخ الحفلات ومواعيدها قريبا عبر الموقع الرسمي لإكسبو 2020 دبي www.expo2020dubai.com.

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