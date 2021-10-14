أخبار عاجلة

«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل ) -
بالفيديو.. قتلى وجرحى في انفجار بمطعم شمال شرقي الصين صباح اليوم -
بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي -
"ترامب" يعلن عن إطلاق شبكة "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي -
البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا -
"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على جازان تتخللها سحب رعدية ممطرة تشمل السواحل -
«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة -
يونيسف : مقتل أربعة أطفال في هجوم على إدلب بسوريا -
في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي -
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس بالعيد الـ 89 للقوات الجوية

Print
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعيد الـ 89 للقوات الجوية مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس بالعيد الـ 89 للقوات الجوية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائدَ العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بعيد القوات الجوية الـ89، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته اليوم بمناسبة احتفال القوات الجوية المصرية بعيدها الـ 89: «نشعر بالفخر والاعتزاز بأن تمتلك منظومة متقدمة من أحدث الطائرات في العالم، ورجالًا من خيرة الطيارين، وقدرات متطورة قادرة على تنفيذ مختلف المهام التي تكلَّف بها القوات الجوية بدقة وكفاءة عاليتين على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة».

وأضاف المفتى: يتجلى الوفاء والعرفان بالجميل للرئيس السيسي، صاحب الرؤى والمبادرات العظيمة، والخطى الواثقة، لتنفيذ استراتيجية تنموية شاملة، الذي استطاع أن يصنع فارقًا استراتيجيًّا، وعسكريًّا، وتنمويًّا في وقت قياسي، في تعزيز ورفع قدرات القوات المسلحة، وتسليحها بأحدث معدات القتال، ورفع كفاءتها التدريبية واستعدادها القتالي؛ ووضع الجيش المصري العظيم في مرتبة متقدمة في ترتيب جيوش العالم، من حيث القوة والعتاد.

جدير بالذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل في 14 أكتوبر من كل عام بانتصار قواتها الجوية التي خاضت معاركها في حرب أكتوبر المجيدة بكل كفاءة واقتدار منذ البداية حتى النهاية .. حفظ الله مصر بشعبها وجيشها وقيادتها وكل مؤسساتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

بالرياض.. اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا

البرازيل تسجل 15609 إصابات بكورونا و877 بمصر و74 بالبحرين و37 بموريتانيا

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح