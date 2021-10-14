رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021.. وآخر موعد للسداد

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تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE باصدار فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر للمحاسبة عن استهلاك شهور يوليو واغسطس وسبتمبر في يوم 15 أكتوبر 2021.

وتقدم المصري اليوم فيما يلي رابط فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021، وجدول مواعيد السداد والسماح لدفع فواتير التليفون الأرضي.

تستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر، من خلال طريقتين معتمدتين من الشركة المصرية للاتصالات.

ويمكنك معرفة قيمة الفانورة من خلال موقع الشركة على الانترنت، أو عبر الإتصال من التلييفون الأرضي بالرقم والرقم وهو 19777.

وتستطيع من خلال الرابط التالي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون عن وكل المطلوب هو إدخال كود المحافظة ورقم التليفون لمعرفة قيمة الفاتورة.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

توجد مواعيد محددة يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون التي تصدر يوم 15 أكتوبر، وتسمح الشركة بالسداد حتى 14 نوفمبر المقبل.

وتقوم شركة الإتصالان بمنع إجراء المكالمات يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

وتلجأ شركة وي WE إلى قطع الحرارة مع فرض غرامة على العملاء غير مسددي فواتير التليفون اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2021.

ما هي طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

توجد 12 طريقة مختلفة لدفع افواتير التليفون منها الدفع النقدي المباشر أو الدفع عبر الإنترنت.

ونستعرض فيما يلي طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي المختلفة:

الدفع الإلكتروني أون لاين عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE.

ويمكن الدفع في سنترالات شركة WE، أو عير ماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB.

الدفع من خلال خدمة فورى، أو خدمات ممكن وخدماتي ومصاري وسداد وأمان وBee.

سداد فواتير التليفون من خلال مكاتب البريد المصري،أو عبر خدمة فودافون كاش.

رقم أعطال التليفون الأرضي

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الإبلاغ عن أعطال التليفونات من خلال الاتصال على الرقم المختصر المخصص من الشركة لتلقي اتصالات أعطال التليفون الأرضي، والرقم المختصر للإبلاغ عن الأعطال هو 111.