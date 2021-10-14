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تأجيل إعادة محاكمة 13متهما بـ«اقتحام قسم العرب» لـ 6 نوفمبر

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تأجيل إعادة محاكمة 13متهما بـ«اقتحام قسم العرب» لـ 6 نوفمبر تأجيل إعادة محاكمة 13متهما بـ«اقتحام قسم العرب» لـ 6 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، الخميس، إعادة محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة العرب»،لجلسة 6نوفمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات بورسعيد سبق أن أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد «غيابيًا» لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين «حضوريًا» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

المصرى اليوم

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