خبير اقتصادي : لدينا اعلي سعر فائدة حقيقي في العالم

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دعا هاني توفيق الخبير المالي و الاقتصادي الي ضرورة قراءة الموازنة العامة بطريقة " اقتصادية " و قال : ان الموازنة الحالية هي عمل محاسبيين لا اقتصاديين و ان الاصل في الموازنة هو انها خطة مالية للتاثير علي النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و دفعهم الي الامام .

ولفت الي انهم 4 ظواهر لافتة في مصر اولها ان لدينا اعلي سعر فائدة حقيقي في العالم و اعلي نسبة عجز كنسبة من الناتج المحلي من كل دول المقارنة و اعلي سعر صرف حقيقي واعلي نسبة قروض الي الناتج في 50 دولة ناشئة في ظل هذه الظواهر كان يجب اعادة النظر في الموازنة العامة لاظهار كيف تتفاعل مع ذلك او تقود الي ترشيده و تغييره .

وقال هاني : من الصعب ان نعرف من يسال من في امور الموازنة وقد لاحظنا مثلا صرف 200 مليون جنيه عمولات ارتباط لم يتم استغلال قروضها ، هناك عشرات الهيئات الاقتصادية و الاجتماعية لا تعتمد موازناتها في المواعيد القانونية و تجاوزات في بنود الموازنة تصل الي 1000 % و اكثر احيانا فمن الذي وضعها من الاساس ولماذا .

وتساءل هاني هل الموازنة المصرية الحالية هي موازنة دولة او حكومة قائلا : انه يراها موازنة حكومة فقط و هذا يفسر ارتفاع النمو رغم ان وضع الموازنة ليس طيبا و ان الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض 35 % في العام الاخير وهناك انكماش للشهر العاشر علي التوالي في القطاع الخاص و معني كل ذلك ان النمو جاء من استثمارات من خارج الموازنة .

وطالب هاني بعمل جداول لتسديد الديون وبيان متي و ان اين يتم سدادها وعرضها علي الراي العام كما دعا الي عودة اللجنة التسيقية للسياسات المالية و النقدية حتي تنظر في امر سعري الصرف و الفائدة لانهما يؤثران بشدة علي عجز الموازنة .

وقال هاني انه يوافق علي اعفاء الاجانب من ضريبة الارباح الراسمالية اكتفاءا بفرض الدمغية عليهم لان حساب الاولي صعب مؤكدا انه يري ان فرض 10 % علي الارباح الراسمالية امر عاجل خاصة انه يتاح للمستثمر في البورصة ترحيل الخسائر لمدة 5 سنوات . كما طالب بتقليل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص و خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار المباشر .

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة عمر مهنا رئيس المركز و ادارتها د عبلة عبد اللطيف