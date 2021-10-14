محافظ أسوان يتفقد مبنى المحافظة رقم 2

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مبنى المحافظة رقم ( 2 ) والذى يقع على مساحة 3 ألاف م2 ويتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، يرافقه الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، ومديرى الإسكان والمشروعات ومركز الدراسات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسوان.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة تنفيذ أعمال دعم الأعمدة والقواعد الخرسانية، بجانب رفع كفاءة المبنى والمرافق العامة والشبكات من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والنجارة وغيرها وذلك بعد إعداد تصميم لداخل وخارج المبنى يتوافق مع الهوية البصرية، بالإضافة إلى وضع تصور عام بتسكينه بالمديريات والإدارات والجهات الحكومية من أجل القضاء على التكدس بمبانى المحافظة رقم ( 1 و3 )، مؤكداً على أن يتواكب ذلك مع تحويل مبنى المحافظة رقم ( 3 ) إلى مركز متكامل للتدريب يتوافر فيه جميع المقومات التكنولوجية من خلال التنسيق مع وزارة الإتصالات، علاوة على إختيار موقع بديل للحملة الميكانيكية مصمم على أحدث مستوى ممكن ومدعم بالإمكانيات المختلفة.