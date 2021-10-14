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وزارة الرياضة تعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية المحترفين والأولى

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وزارة الرياضة تعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية المحترفين والأولى

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة متطلبات شهادة الكفاءة المالية المقبلة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، والتي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقّة وواجبة السداد، حتى 30 سبتمبر 2021م.

وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر مساء اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021م، أن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تتضمن:

ذمم دائنة "لاعبين"

ذمم دائنة "مدربين"

ذمم دائنة "موظفين"

ذمم دائنة "أندية رياضية"

مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية.

بحيث تشمل هذه البنود كافة الأنشطة الرياضية في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى.

كما كشفت اللجنة عن عدد من الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، وهي:

-عدم جدولة الرواتب.

- الإفصاح عن المطالبات المالية ما بين الأندية، أو ما بين الأندية والأفراد في مدة أقصاها يوم السبت 30 أكتوبر 2021م، على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك إلى الفترة التي تليها.

- سداد أو جدولة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م، وألا يتم تحويلها إلى قضايا منظورة.

- أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات المالية هو 26 يناير 2022م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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