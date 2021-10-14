تظوير النصب التذكارى بدمياط.. ومبنى جديد للديوان العام

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عقدت مساء أمس، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا خاصا بمشروع تطوير منطقة النصب التذكارى وإحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة الصادر له قرارات إزالة بشأنه نظرًا لخطورته الداهمة، فضلاً عن صدور تقرير فنى من معهد بحوث البناء والاسكان جاءت ضمن توصياته بأنه يتعين تنفيذ أعمال الإحلال الكلى للمبنى وذلك لان أعمال التطوير والتدعيم ستكون دون جدوى نظرًا لارتفاع تكلفتها النسبية مقارنة بأعمال الازالة والانشاء، فضلاً عن الحالة السيئة لاعمدة الدور الأرضي ووجود شروخ متعددة.

الاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى شركات المرافق وإدارة المرور والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى الشركة المُنفذة للمشروع، وناقشت «المحافظ» آليات وضع خطة محددة للمشروع تشتمل على إيجاد محور مرورى بديل خلال عملية التنفيذ، لتحقيق السيولة المرورية، نظرًا لأهمية المنطقة ووقوع منشآت حيوية بها، كما بحثت الموقف الخاص بشبكات المرافق بالموقع لضمان عدم تعارضها مع عملية التنفيذ.

ووجهت «محافظ دمياط» بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بالتنسيق مع شركات المرافق، للبدء في التنفيذ، مؤكدة على بادراج عدد كافى من العمالة بالمشروع لنهوه وفقاً للجدول الزمنى المحدد.