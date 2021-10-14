وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح مؤتمر رائدات القمة

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، افتتاح مؤتمر رائدات القمة SPC ٢٠٢١، والذي يقام في الفترة ١٤-١٦ أكتوبر الجاري تحت شعار «رائدات تصنعن المجد».

يهدف المؤتمر إلى إطلاق منصة رائدات طبيبات، والإعلان الرسمي عن إطلاق أعمال المنظمة الدولية لأنصار المرأة الريادية للتنمية، وتسليط الضوء على قصص نجاحات وانجازات الرائدات في ظل جائحة كورونا، وتكريم أنصار المرأة الريادية وشركاء النجاح، ويتم تنظيم المؤتمر من قبل شبكة الرائدات العربيات المسجلة بمنظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ووزارة التنمية المحلية.

افتتحت الفعاليات حوراء البوش مديرة شبكة الرائدات العربيات، بحضور الدكتور وائل الطناحي أمين عام المجلس الوطني للشباب، والدكتورة دليلة مختار مدير شبكة الرائدات العربيات بمصر، ومجموعة من الشخصيات والرائدات من مختلف الدول العربية.

في كلمته، أوضح وزير الشباب والرياضة تقديم كل الدعم والمساندة للمرأة للعربية والمصرية، وكل الكيانات الشبابية انطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر والتقدير للمجلس الوطني للشباب كأحد الكيانات الشبابية الفاعلة بالمجتمع.

ورحب الوزير بكل الأفكار والرؤي التي ستكون نتاجاً مثمراً عن فعاليات المؤتمر، وستتبني الوزراة تلك الرؤي التي ستخدم المجتمع العربي والمصري.

فيما وجهت حوراء البوشي التحية والتقدير لجميع الرائدات المشاركات في مؤتمر رائدات القمة الذي تستضيفه أرض الكنانة مصر للاحتفاء بالرائدات العربيات المبدعات المتميزات، وكل ضيوف الشرف المشاركين.

من جانبه، رحب وائل الطناحي بجميع المشاركات من الرائدات العربيات اللاتي تركن بصمة في العديد من المجالات على مستوي الوطن العربي، مشيداً على حرص وزير الشباب والرياضة على حضور المؤتمر انطلاقاً من كونه أكبر الداعمين لكافة الكيانات الشبابية المصرية، وحرصه على التواجد في مختلف المحافل.

يذكر أن مؤتمر رائدات القمة يتضمن عدة جلسات تناقش مجموعة من المحاور منها «المرأة والتعليم، دور التكنولوجيا في دعم مواجهة آثار كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دور الحكومات في دعم وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا، دور أنصار المرأة الريادية في دعم المرأة وتمكينها، دور المرأة المحوري في ريادة الأعمال، دور الإعلام العربي في مجابهة جائحة كورونا والدور التوعوي الفاعل له في مكافحة الوباء».