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رئيس جامعة طنطا يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات في المجمع الطبي

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رئيس جامعة طنطا يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات في المجمع الطبي رئيس جامعة طنطا يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات في المجمع الطبي

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قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الخميس، بجولة في المجمع الطبى تفقد خلالها انتظام العملية الدراسية بكلية الصيدلة، حيث تفقد معامل الكلية والمدرجات والقاعات الدراسية، وقدم التهنئة لطلاب الكلية القدامى والجدد، متمنيًا لهم التفوق العلمى والتوفيق مؤكدً على أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال مركز لقاح كورونا الذي تم افتتاحه لتطعيم كافة منسوبى الجامعة مـن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالتعاون مع وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

أشاد رئيس الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكلية الصيدلة وتوفير الكواشف الحرارية والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل قاعات المحاضرات بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وخلال جولته تفقد الدكتور محمود ذكى أعمال الإنشاءات الجديدة بالمجمع الطبى، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بأعلى معايير الجوده وتجميل الحرم الجامعي تزامنا مع استقبال العام الدراسي الجديد.

المصرى اليوم

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