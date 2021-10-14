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محافظ دمياط: مشروع «مدينة الأثاث» يضع الصناعة على الخريطة العالمية

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محافظ دمياط: مشروع «مدينة الأثاث» يضع الصناعة على الخريطة العالمية محافظ دمياط: مشروع «مدينة الأثاث» يضع الصناعة على الخريطة العالمية

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شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الخميس، في جلسة حوار المائدة المستديرة لرؤساء البلديات التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ومدينة فيينا، عبر الإنترنت، وذلك كجزء من حدث«جسر المدن».

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات حول الإجراءات الملموسة التي تتخذها المدن لمجابهة تداعيات أزمة كورونا، وذلك في محاولة لمتابعة الاقتصاد المرن والشامل والمساواة بين الجنسين والتعافي والأخضر.

وخلال المؤتمر، ألقت المحافظ كلمة تحدثت خلالها عن مشروع مدينة دمياط للأثاث، جاء نصها «دمياط هي موطن أحد أهم المشروعات القومية في وهى مدينة دمياط للأثاث المقامة على مساحة ٣٣١ فدان، حيث تتضمن عدد من المساحات لإقامة اكبر مول للأثاث في مصر وفندقين، إلى جانب المركز التكنولوجي المُقام داخل المدينة وذلك لاختبار جودة المنتج النهائى طبقاً لمعايير محددة، كما تضم المدينة ١٥٠٠ ورشة ومراكز خدمية، فضلاً عن وضع التصميمات النهائية لإقامة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي».

وأشارت خلال كلمتها إلى أن المدينة تم إنشاؤها خارج الكتلة السكانية بدمياط، منوهة إلى أن هناك أهداف رئيسية لبناء تلك المدينة يأتى من بينها، فتح الطريق أمام المنتجات المصرية بالأسواق العالمية والمنافسة بها، وتمكينه من تلبية المعايير الدولية، فضلاً عن تحويل الطبيعة الخاصة بورش العمل من كونها احد العوامل التي تضر بالبيئة لتصبح صديقة للبيئة.

المصرى اليوم

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