ضبط أكثر من 6.5 طن لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بتلا

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قالت هناء عقيلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالمنوفية، إنه تم شنّ حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين.

وأضافت «عقلية» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الجملة أسفرت عن ضبط مصنع لحوم وثلاجة مواد غذائية بهم مُصنعات لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بإجمالى مضبوطات ما يقارب 6.5 طن لحوم، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.