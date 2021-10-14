محافظة شمال سيناء: الدولة تتحمل 70% من تكلفة التجمعات التنموية

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء والتي تم طرحها على المواطنين، تستهدف توطين 3.5 مليون نسمة.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أنه في ظل احتفالات المحافظة بنصر اكتور المجيد تم الإعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعدد 17 تجتمع تنموي «سكين /زراعي»، منهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.

أكد المحافظ على تخصيص 50% لاهالي سيناء والمقيمين بها إقامة على أن يتم ختصيص نسبة 10 %من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط، بجانب تخصيص نسبة 50 % لابناء المحافظات الاخري على أن يتم منها نسبة 15 % لضباط وضباط صف والجنود المتقاعدين والسابق لهم الخدمة في سيناء واسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة.

وأضاف اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أن المساحة الاجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الاول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الابار العميقة وعدد 1141 مسكن كاملة المرافق والتجهيزات، كما تضمن كل تجمع عدد من المنشأت الخدمية الاساسية شاملة المرافق.

قال الخولي أن الدولة تحملت 70% من اجمالي التكلفة بجانب ثمن الارض، حيث يتحمل المواطن باقي القيمة وهي مبلغ800 الف جنيه تسدد على مراحل وطرق ميسرة في السداد، بحيث تعطي فرصة للزراعة والانتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقي القيمة )نسبة 10 %دفعة مقدمه + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة10 %قسط ثاني بعد مرور 6سنوات من تاريخ التعاقد، والباقي نسبة 75 %تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنه بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.