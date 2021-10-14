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محامى شيكابالا يستدعى شرطة النجدة لاتحاد الكرة

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محامى شيكابالا يستدعى شرطة النجدة لاتحاد الكرة محامى شيكابالا يستدعى شرطة النجدة لاتحاد الكرة

وتقدم نجم الفريق الكروي الأول بنادي ومنتخب محمود عبدالرازق شيكابالا، بطعن أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ضد العقوبة المفروضة عليه من اتحاد الكرة.

كانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري قررت بتاريخ 23 سبتمبر 2021 تعديل العقوبة الموقعة على شيكابالا بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه إلى معاقبته بالإيقاف 8 مباريات فقط وتغريمه 250 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد عاقب اللاعب بعد ما بدر منه خلال الأحداث التي تلت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في ختام مسابقة الدوري الممتاز، والتشابك اللفظي بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

المصرى اليوم

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