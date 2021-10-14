أخبار عاجلة

«صورة مصر القديمة في السينما» حلقة نقاشية في سابع أيام مهرجان الجونة -
يونيسف : مقتل أربعة أطفال في هجوم على إدلب بسوريا -
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب -
شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب -
محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي -
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح -
«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 21 أكتوبر 1967 -
قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة

Print
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة
بتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال لـ194 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 74.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11699.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 194 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ينساب، وبترو رابغ، وجبسكو، وبتروكيم، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، وتنمية، وملكية ريت، وسدافكو، والأهلي ريت1 الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.06% و 1.79%.

وكانت أسهم شركات وكيان السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، والعبداللطيف، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وكيان السعودية، وسابك، والراجحي، و ينساب، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 573.89 نقطة ليقفل عند مستوى 23999.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم تقاسمتها 2812 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه السعودية

مجلس الأمن الدولي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه السعودية

سفير السعودية لدى الجزائر يلتقي بنظيره البحريني ويبحثان التعاون المشترك

سفير السعودية لدى الجزائر يلتقي بنظيره البحريني ويبحثان التعاون المشترك