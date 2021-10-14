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"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

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"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا "الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ للإسهام بإذن الله في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا"؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 46 حالة مؤكدة، وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 113 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547807 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 536817 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8755 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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