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"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط

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متابعة الإجراءات الصحية

وجّهت وزارة السياحة تنبيهاً لجميع مرافق السياحة والمرشدين السياحيين بتطبيق قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت السياحية وغيرها.

ونوّهت وزارة السياحة بضرورة التحصين بجرعتين لدخول مقارّ شركات السياحة والفنادق والشقق الفندقية والأنشطة السياحية، والتأكيد على المرشدين السياحيين.

وشدّدت وزارة السياحة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من: التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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