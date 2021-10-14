محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها

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التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد الشهابي مدير فرع شرق ووسط الدلتا بشركة المقاولون العرب، والمهندس محمد حلمي نائب مدير الفرع، وذلك لإستعراض معدلات آداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها بمراكز الزقازيق، وههيا، وأبوكبير والمقامة بتكلفة 187 مليون جنيه.

وخلال اللقاء إستعرض مدير فرع شرق ووسط الدلتا بشركة المقاولون العرب حجم الأعمال الجارية بالأنفاق، وتمت الإشارة إلى أن نفق عرابي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال به إلى 75 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع، ودخوله الخدمة الفعلية منتصف مايو القادم، وذلك لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

كما أوضح مدير فرع شرق ووسط الدلتا بشركة المقاولون العرب ،أن نسبة تنفيذ الأعمال بنفق المشاة أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا والمُقام بتكلفة 10 مليون جنيه وصلت إلى 84 % ،.ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال له منتصف نوفمبر القادم، كما تم إستعراض الأعمال الجاري تنفيذها بنفق المشاة بمدينة أبوكبير والمقام بتكلفة 15 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 40 %، ومن المقرر الإنتهاء منه نهاية يناير القادم، كما وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بنفق المشاة أسفل السكة الحديد بقرية الطاهرة والمُقام بتكلفة 11 مليون و800 ألف جنيه إلى 80 %، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال به منتصف ديسمبر القادم .

شدد محافظ الشرقية على مسؤول الشركة المسند لها تنفيذ الإعمال، الإلتزام بكافة القواعد والإشتراطات الهندسية والفنية خلال مراحل تنفيذ الأنفاق، وذلك تماشياً مع خطة تطوير وتجميل المحافظة وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن ،ولتفادي حوادث القطارات وحفاظاً على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.