مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، إن وحدة إصلاح التشوهات وإطالة العظام بمستشفى قنا العام، أجرت أكثر من 450 جراحة دقيقة ومتخصصة خلال عامين، ومناظرة أكثر من 2000 حالة بالعيادة الأسبوعية.

وأضاف «الديب» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الجراحات تتنوع ما بين إصلاح عيوب خلقية وراثية مثل خلع مفصل الحوض والقدم المخلبية، والتقزم والعظم الزجاجي أو عيوب خلقية مكتسبة، مثل تآكل المفاصل وإعوجاج العظام وإصلاح المضاعفات ما بعد عمليات تثبيت الكسور، والإلتهاب النكروزي للعظام، وإطالة العظام في بعض الحالات التي تحتاج ذلك.

وأوضح الديب أن وحدة الإصلاح أنشئت في شهر سبتمبر ٢٠١٩، وتعد الأولى من نوعها على مستوى جنوب الصعيد، ويقوم بالعمل بها والإشراف عليها مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في هذا النوع من الجراحات، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عبدالرزاق عمر، استشاري العظام، والرئيس السابق للوحدة ورئيس قسم العظام حاليا، والدكتور محمد رأفت، استشاري العظام ورئيس الوحدة الحالي.

وأشار مدير المستشفي إلى أن هذه الوحدة ستستمر في خدمة المرضى وتدريب الكوادر الطبية على مثل هذه العمليات الدقيقة، وتعلن استعدادها لاستقبال حالات تشوهات العظام ومضاعفات الكسور يوم الأربعاء من كل أسبوع بقسم العظام بمستشفى قنا العام الساعة التاسعة صباحا.