رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

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أكد الدكتور احمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن دعم البحث العلمى يحظى بأولوية قصوى بالجامعة وخاصة الأبحاث التطبيقية التي تخدم الصناعة.

وقال «الجوهري» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه يتم تدريب طلاب كلية هندسة مصادر الطاقة والبتروكيماويات وكليةهندسة التصميم الابداعى وكلية هندسة الحاسبات والالكترونيات وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية في معامل بالجامعة هي الأحدث على مستوى العالم حيث جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بتكلفة 28 مليون دولارر وذلك بدعم من اليابان من خلال هيئة الجايكا.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة بحثية وتضع على رأس الأولويات تطوير منظومة البحث العلمى بها وربط البحوث بالصناعة وقد نجحت في حصاد المركز الثانى محليا والـ11 عربيا في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطانى لجامعات العالم العربى والذى تشارك به 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مختلفة نتيجة لجودة الإنتاج العلمى، والتدريس، والتعاون مع الصناعة والجامعات اليابانية في تطوير المجالات التعليمية والبحثية، وتعاون أعضاء هيئة التدريس في التطوير المستمر والالتزام بالأسلوب اليابانى في التعليم.

وأشاد د.الجوهرى بدعم «الجايكا» وتمويلها للعديد من المشروعات البحثية والبرامج العلمية بالجامعة في مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والالكترونيات والكمبيوتر والصناعة والانتاج وهندسة معادن الطاقة بالإضافة إلى البتروكيماويات والبترول.