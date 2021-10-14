بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة

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شهدت الدكتورة المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، بدء أعمال مشروع إنشاء فرع جامعة السويس، بمدينة أبورديس، بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ونائب قائد قوات شرق القناة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب، وعدد من مشايخ وعواقل وبدو جنوب سيناء، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بالمحافظة، وإنشاء كليات (التربية- الآداب- العلوم- التجارة) بالفرع.

وقالت الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، في كلمتها التي القتها نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أبناء المحافظة حُرموا من التعليم الجامعي لسنوات طويلة لعدم وجود جامعة أو فروع لأي جامعة.

وأشارت إلى أن اللواء خالد فودة نجح في إنشاء فصول تابعة لجامعة السويس عام 2015، ثم تبنى مشروع إنشاء جامعة لأبناء المحافظة فكان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعة الملك سلمان الأهلية عام 2017 وتضم ثلاث أفرع في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ.

وقالت نائب المحافظ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع في إنشاء الجامعات سواء الأهلية أو الحكومية لنشر الثقافة والتعليم بين أبناء سيناء وإتاحة الفرص التعليمية بالجامعات.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي، إن قرار إنشاء فرع الجامعة بمدينة أبورديس .جاء لتوفير الوقت والجهد والمال على أبناء المحافظة، وجري تحويل الفصول الموجودة بالطور إلى كليات، وهذا القرار نواه لإنشاء جامعة جنوب سيناء موضحا أن الهدف الأسمى هو تشجيع أبناء سيناء للاستمرار في التعليم الجامعي ونشر الوعي الثقافي بينهم وهذا أول طريق محاربة التطرف الفكري.

وأضاف إنه جرى إقامة فرع جامعة السويس بجنوب سيناء على مساحة 50 فدانا بحي السلام بمدينة أبورديس وتضم الجامعة 13 كلية، ويجري إنشائها على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن 4 كليات وهي «العلوم، الآداب، التربية، والتجارة».

وتضم المرحلة الثانية 9 كليات وهي كلية الهندسة «مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، التعدين، البترول،»، والمجمع الطبي «الطب، العلاج الطبيعي، الأسنان، الصيدلة، التمريض، ومستشفى جامعي ومراكز طبية متخصصة»، وكلية التكنولوجيا، وكلية الثروة السمكية، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الزراعة الصحراوية والأغذية، وكلية التصاميم والفنون، وكلية الطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي،ومجمع رياضي.

