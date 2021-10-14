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أطفال مدراس بلبنان يعيشون «لحظات من الرعب والخوف» بسبب حادث إطلاق النار

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أطفال مدراس بلبنان يعيشون «لحظات من الرعب والخوف» بسبب حادث إطلاق النار أطفال مدراس بلبنان يعيشون «لحظات من الرعب والخوف» بسبب حادث إطلاق النار

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، صورًا نشرتها صحيفة ««النهار» اللبنانية لعدد من الطلاب قالت إنهم في المدارس المحيطة بمدينة الطيونة في لبنان، التي شهدت صباح اليوم إطلاق نار كثيف من مجهولين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق مسيرات للمشاركة في وقفة أمام قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة «أمل» و«حزب الله».

وظهرت الأطفال في حالة من الخوف والرعب وعلامات الذعر على وجوههم بسبب إطلاق النار الكثيف.

عدد من الطلاب في المدارس المحيطة بمدينة الطيونة

المصرى اليوم

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