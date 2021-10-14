رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان

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شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يرافقه الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة والدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان حفل ستقبال الطلاب الجدد للكلية للعام الدراسى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ الذي أقيم صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة.



بدأ رئيس الجامعة كلمته بتهنئة جميع أبناء الجامعة ببدء الدراسة بكلية طب الأسنان الحلم الذي تحقق بالجهد والمثابرة ومجهودات فريق عمل بذل قصارى جهده لإنشاء وتجهيز كلية طب الأسنان منذ أن كانت مجرد فكرة وحلم إلى أن أصبحت واقعا ملموسا أشاد به الجميع، مستعرضا كل ماتم والتحديات والعقبات التي تم حلها حتى يتحقق هذا الإنجاز الجديد للجامعة، موجها الشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذا الحلم عقب سنوات الإنشاء والتجهيز لتخرج الكلية بهذا الشكل المتميز لخدمة أبنائنا الطلاب بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

وأشار مبارك إلى أنه تم طلب ٨٠ طالب فقط من التنسيق للبدء في الكلية ولكنه وجد ١٥٧ طلب تقليل اغتراب وحرصا منه على مصلحة الطلاب وافق على قبولهم بالكلية وتحمل المسئولية والعبء على أعضاء هيئة التدريس، ولكن الجميع تعاون لخدمة الطلاب وتم تقسيمهم إلى مجموعات وتعديل الجداول الدراسية، مؤكدا أن خدمة الطلاب هي أهم أولويات الجامعة، موجها الطلاب أن يهتموا بكل مقومات الحياة الجامعية والحفاظ على منشآت الكلية، وممارسة جميع الأنشطة التي توفرها الكلية والجامعة لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم وصقل شخصيتهم خاصة وأن طريق النجاح يحتاج إلى الجهد المتواصل والتدريب والممارسة المستمرة والاعتماد على الذات في الدراسة والبحث وطلب المعرفة والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس.

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وأكد رئيس الجامعة أن الكلية من الكليات المتميزة على مستوى الجامعات لتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان والتى تشمل بيولوجيا الفم، الاستعاضة الصناعية المتحركة والمثبتة، مواد طب الأسنان الحيوية، العلاج التحفظى للأسنان، باثولوجيا الفم، تقويم الأسنان، علاج الجذور، جراحة الفم والوجه والفكين، أشعة الفم والوجه والفكين، طب الفم وعلاج اللثة، طب أسنان الأطفال والصحة العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

ومن جانبها توجهت الدكتورة رباب مبارك عميد الكلية بالشكر والتقدير للدكتور عادل مبارك على الدور الذي قام به في إنشاء وتجهيز وافتتاح الكلية وبدء الدراسة بها وهو دور لم يكن باليسير حيث قام بتذليل كل الصعاب على مدى أربع سنوات حتى تبدأ الدراسة بالكلية هذا العام، كما توجهت بالشكر لكل نواب الجامعة وأمين عام الجامعة والمستشار الهندسي ومديرى عموم الشؤون الهندسية والتخطيط والمشتريات وإدارة شؤون العاملين وإدارة الإعلام ووحدة الإنتاج الاعلامى وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب وكلية العلوم على مجهوداتهم المستمرة في الكلية، كما خصت بالشكر العاملين بالكلية وعلى رأسهم دكتور محمد أبوالغار أمين كلية طب الأسنان، وشئون الطلاب ورعاية الشباب بالكلية فكانوا جميعا على قلب رجل واحد لدعم البناء والتجهيز لهذه الكلية الواعدة.

كما هنأت الدكتورة رباب مبارك الطلاب الجدد مشجعة إياهم على الالتزام بالتقاليد والأعراف الأكاديمية والجامعية بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة لاتحاد طلاب الكلية والالتزام بالواجبات تجاه الكلية، مشيدة بحماس الطلاب الجدد في الإعداد لهذا الحفل بكل اجتهاد وإخلاص بالعمل، وأهمية الاستفادة من التدريبات العملية لتخريج أطباء اسنان ماهرين ينافسون محليآ وعالميآ حتى نفتخر جميعا بترديد اسم كلية طب الأسنان جامعة المنوفية في كل دول العالم.

والجدير بالذكر أن حفل استقبال الطلاب تضمن عرض فيديو توثيقي لمراحل إنشاء الكلية وتوزيع دليل الكلية على الطلاب وهدايا تذكارية، كما تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية لكورال الجامعة بقيادة الدكتور عبدالحميد عامر.

وفي ختام الحفل أهدت الدكتورة رباب مبارك درع الكلية للدكتور عادل مبارك نظرا لمجهوداته في إنشاء وتجهيز الكلية.

حضر الحفل الدكتور عبدالرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أسامة مدنى المستشار الاعلامى لرئيس الجامعة وعميد الآداب، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، الدكتورة سلوى فؤاد المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة.