السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف، وذلك من السبت إلى الاثنين، خلال الاسبوع المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك القرى.

وبحسب بيان القطاع، سيتم فصل التيار يوم السبت 10/16 عن قرىة بني عفان ، ويوم الأحد 10/17 عن قرية الحمرايا ، ويوم الاثنين 10/18 عن قرية بني سليمان شرق النيل، اعتباراَ من الساعة 8.30 صباحاً حتى 12.30 ظهراً، على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه.

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.