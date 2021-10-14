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"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم

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"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم "الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم
أوصت الوزارة بعدم استخدام البخاخات والقطرات الأنفية لمدة تزيد على 5 أيام

قالت وزارة الصحة إنه عند الشعور بانسداد الأنف، فإن "مزيلات الاحتقان" تُحسّن من التنفس، عند استخدامها بطريقة سليمة، مشيرة إلى أن الأدوية تُصرف بوصفة طبية، مع ضرورة التقيد بتعليمات الاستخدام؛ تفاديًا لحدوث مضاعفات.

وأضافت: مزيلات الاحتقان هي نوع من الأدوية التي يمكن أن توفر راحة قصيرة الأمد لانسداد الأنف، وهي تساعد في تخفيف أعراض حالات نزلات البلاد والإنفلونزا وحمى القش وردود الفعل التحسسية الأخرى، والتهاب الجيوب الأنفية.

وتابعت الوزارة: لها أشكال عدة؛ منها "بخاخات الأنف، قطرات، أقراص وكبسولات، سوائل وشراب، ومساحيق تذوب في الساخن".

وقالت: لا تُستخدم بخاخات وقطرات الأنف المزيلة للاحتقان أكثر من يومين إلى خمسة أيام؛ لأنها قد تزيد من سوء الحالة الصحية على المدى البعيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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