بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بالاشتراك مع آخر يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وآخر مقيم بذات العنوان ويعمل بإحدى الدول حاليًا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني «بالعملة الأجنبية» وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.