سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط إحدى السيدات بسوهاج، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها لهم مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها لهم واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة مقيمة بمحافظة سوهاج، وتمارس نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها لهم وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون و350 ألف جنيه من الشاكين، وتوقفت عن سداد أصول تلك الأموال وأرباحها المتفق عليها، واستيلائها على كامل المبالغ المالية دون رد.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

بتقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.