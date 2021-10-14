انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)

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شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، إنهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بحي مقبل بمدينة بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بإنهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق خلف السكة الحديد بحي مقبل بمدينة بني سويف .

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع البلاغ، وتبين إنهيار جزئي بسيط لأحد جدران العقار، وتم فرض كردون بمحيط المنزل وإتخاذ الاجراءات الإحترازية اللأزمة، وإغلاق الشارع الكائن به المنزل ومنع مرور السيارات، إنتظارا لقرار لجنة فحص المنشأت.

وقال المحاسب هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إنه فور ورود الإخطار أنتقل على الفور لموقع البلاغ وتم إخلاء المنزل من «سيدة مُسنة» كانت تقيم بمفردها، وتم إستدعاء نجلها وإخلاء المنزل دون وقوع أية إصابات بشرية.

وأضاف مركز ومدينة بني سويف، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة، في مثل هذا النوع من البلاغات، وجرى فصل المرافق العامة عن المنزل، وعلى الفور تواجدت الأجهزة المعنية «الشرطة والحماية المدنية والإسعاف والمرور».

وأشار «الجويلي» إلى أنه تم فرض كردونًا بمحيط المنزل لحين اجراء المعاينة اللأزمة حفاظًا على الأرواح والممتلكات والمارة، وجرى إخطار لجنة لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بمحافظة بني سويف، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.