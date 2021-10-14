وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات

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أعلنت عدة وزارات حكومية والجهات التابعة لها عن حاجتها للعديد من الوظائف بمختلف التخصصات، حيث أن هناك فرص متاحة حاليا، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وفيما يلي تفاصيل جميع الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم:

1- أمين جامعة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة عين شمس

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تقع بالمستوي الوظيفي الممتاز والتي تقضي واجباتها ومسئوليتها القيام بأعمال عالية المستوي في التوجيه وتقديم الخبره في مجال أو اكثر من مجالات العمل وتحديد أو اقتراح الاهداف والسياسات والخطط العامة للوحدة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والاهداف – اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون ولائحتة التنفيذية-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالى.

المهارات الفنية:

الخبرة في مجال العمل بالجامعات والشؤون المالية والادارية والموارد البشرية

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة قيادية من المستوى الادني مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف )

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل دراسى عالى مناسب لنوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/10/24

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

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2- مدير عام الإدارة العامة للمشروعات

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الطرق والنقل لمحافظة الاقصر

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الاقصر

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف المشروعات

تختص الوظيفة بالأشراف على مشروعات الطرق والنقل واقتراح سياسة التصميم الانشائى لهذه المشروعات وتحديد الاختبارات المعملية ومراقبة التنفيذ

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يشرف على خطوط تحسين وتطوير الموانى وتجهيزها بدائرة المحافظة

يؤدى ما يسند اليه من اعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة

المعرفة الكافية باللغات الاجنبية

اجادة التعامل مع الحاسب الالى

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لاحكام القانون

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها ( سنة ) على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( 17 ) عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ب. هندسة تخصص مناسب لطبيعة العمل

يشترط إلا تقل تقارير كفاية الاداء بالمتقدمين عن ممتاز في الثلاث سنوات الاخيرة والا يكون محال للمحكمة التأديبية أو العامة

المستندات المطلوبة:

تقدم المستندات من سبعة ملفات أصل و6 صور ومحتواها كالاتى :

1- بيان الحاله معتمد وموضحاً به التأهيل العلمي- المؤهلات الاعلى– تقارير كفاية الأداء عن اخر ثلاث سنوات سابقة

2- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها المتقدم – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الاجنبية.

3- ما يفيد الاشتراك بالمؤتمرات المحلية والدولية وإعداد البحوث والدراسات- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية إن وجدت

4- اوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – وخطابات شغل وتقدير أو أي بيانات أخرى يري المتقدم أضافتها

5- بيان عن ابرز انجازات واسهامات المتقدم واوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الاشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعماً بالمستندات المؤدية لذلك.

6- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

7- شهادة قانونية بموقف المتقدم من الجزاءات أو الاحالة النيابة الادارية أو المحكمة التأديبية أو العامة

- تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد بإسم السيد / الوزير محافظ الأقصر في موعد اقصاه شهر من تاريخ النشر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية مساءاً عدا أيام الجمع والعطلات والأجازات الرسمية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

نهاية الإعلان:

2021/10/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الإمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمبنى الديوان العام لمحافظة الاقصر

===========

3- مدير عام الإدارة العامة للصيانة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الطرق والنقل لمحافظة الاقصر

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الاقصر

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الصيانة

تختص الوظيفة بالاشراك في وضع السياسات العامة بالصيانة للمعدات والطرق واقترح خطة العمل وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها وذلك بهدف تهيئة الظروف المناسبة للعمل بالوحدة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيس المختص

يشرف على برامج الصيانة لجميع الانظمة والمعدات الكهرمانيكية

يشرف على خطة الامداد بقطع الغيار والمستهلكات ومتابعة تنفيذها

يقترح البرامج التدريبية المناسبة للعاملين بالادارة العامة ويتابع تنفيذها

يؤدى ما يسند اليه من اعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة

المعرفة الكافية باللغات الاجنبية

اجادة التعامل مع الحاسب الالى

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لاحكام القانون

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها ( سنة ) على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها ( 17 ) عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ب .هندسة تخصص مناسب لطبيعة العمل

يشترط إلا تقل تقارير كفاية الاداء بالمتقدمين عن ممتاز في الثلاث سنوات الاخيرة والا يكون محال للمحكمة التأديبية أو العامة

المستندات المطلوبة:

تقدم المستندات من سبعة ملفات أصل و6 صور ومحتواها كالاتى :

1- بيان الحاله معتمد وموضحاً به التأهيل العلمي- المؤهلات الاعلى– تقارير كفاية الأداء عن اخر ثلاث سنوات سابقة

2- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي يشغلها المتقدم – الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الاجنبية.

3- ما يفيد الاشتراك بالمؤتمرات المحلية والدولية وإعداد البحوث والدراسات- سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية إن وجدت

4- اوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – وخطابات شغل وتقدير أو أي بيانات أخرى يري المتقدم أضافتها

5- بيان عن ابرز انجازات واسهامات المتقدم واوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الاشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعماً بالمستندات المؤدية لذلك.

6- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

7- شهادة قانونية بموقف المتقدم من الجزاءات أو الاحالة النيابة الادارية أو المحكمة التأديبية أو العامة

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد بإسم السيد / الوزير محافظ الأقصر في موعد اقصاه شهر من تاريخ النشر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية مساءاً عدا أيام الجمع والعطلات والأجازات الرسمية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

نهاية الإعلان:

2021/10/23

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمبنى الديوان العام لمحافظة الإقصر

=========

4- مرشد ثالث



بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لميناء دمياط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظائف بالمجموعة النوعية للوظائف البحرية بإدارة حركة السفن بالإدارة العامة لحركة السفن والميناء النهري بالإدارة المركزية للحركة والمناطق، وتختص بإرشاد السفن في البواغيز والممرات الملاحية بميناء دمياط وتراكيها على الأرصفة واستقبالها بالمخطاف وفقا للحمولة المقررة لكل مستوى وظيفي .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة على قيادة السفن وفقا للحمولات المخصصة لهذه الوظيفة

المهارات الفنية:

اجتياز الاختبار الفني المقرر لهذه الوظيفة أمام لجنة امتحان المرشدين بالهيئة

سنوات الخبرة:

مزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين .

جميع الشروط الواردة بهذا الغعلان على مسئولية الجهة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

شهادة ربان أعالي بحار .

العمر:- ألا يزيد عن خمسين عاما عند صدور قرار التعيين .

المستندات المطلوبة:

•صورة طبق الأصل من التأهيل العلمي المطلوب ( ربان أعالي بحار ) بشرط تكون سارية .

•شهادة خبرة معتمدة بمزاولة أعمال الإرشاد وقضاء المدة البينية المطلوبة عاليه .

•مستخرج رسمي من شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) .

•صورة بطاقة الرقم القومي .

•صحيفة الحالة الجنائية حديثة .

•عدد 6 صور شخصية حديثة .

•نموذج كشف طبي .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/21

العدد المطلوب:

3

بيانات الإتصال:

التقدم باليد بطلب باسم السيد اللواء بحري أ. ح / رئيس مجلس الإدارة

على النموذج المخصص لهذا الغرض بالإدارة المركزية للموارد البشرية بهيئة ميناء دمياط ذلك خلال شهر من تاريخ النشر أو الإعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد العادي

أو الاليكتروني أو التي تقدم بعد الميعاد .

=========

5- مرشد أول

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لميناء دمياط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظائف بالمجموعة النوعية للوظائف البحرية بإدارة حركة السفن بالإدارة العامة لحركة السفن والميناء النهري بالإدارة المركزية للحركة والمناطق، وتختص بإرشاد السفن في البواغيز والممرات الملاحية بميناء دمياط وتراكيها على الأرصفة واستقبالها بالمخطاف وفقا للحمولة المقررة لكل مستوى وظيفي .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة على قيادة السفن وفقا للحمولات المخصصة لهذه الوظيفة

المهارات الفنية:

اجتياز الاختبار الفني المقرر لهذه الوظيفة أمام لجنة امتحان المرشدين بالهيئة

سنوات الخبرة:

•قضاء مدة بينية قدرها أربع سنوات على الأقل في وظيفة مرشد ثان .

•أو قضاء مدة خبرة كلية قدرها ( ثمانية سنوات ) بوظيفة مرشد والعمل على السفن حتى حمولة كلية قدرها 35 ألف طن .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

شهادة ربان أعالي بحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين

المستندات المطلوبة:

•صورة طبق الأصل من التأهيل العلمي المطلوب ( ربان أعالي بحار ) بشرط تكون سارية.

•شهادة خبرة معتمدة بمزاولة أعمال الإرشاد وقضاء المدة البينية المطلوبة عاليه .

•مستخرج رسمي من شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) .

•صورة بطاقة الرقم القومي .

•صحيفة الحالة الجنائية حديثة .

•عدد 6 صور شخصية حديثة .

•نموذج كشف طبي .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/21

العدد المطلوب:

4

بيانات الإتصال:

التقدم باليد بطلب باسم السيد اللواء بحري أ. ح / رئيس مجلس الإدارة

على النموذج المخصص لهذا الغرض بالإدارة المركزية للموارد البشرية بهيئة ميناء دمياط ذلك خلال شهر من تاريخ النشر أو الإعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد بالبريد العادي

أو الاليكتروني أو التي تقدم بعد الميعاد .

==========



6- مدير عام الإدارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الاقتصادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة أسيوط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة أسيوط

وصف الوظيفة:

ــ تقع هذه الوظيفة على قمة إدارة شؤون الإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة

ـ تختص الوظيفة بالإشراف والتنسيق والتوجيه على أعمال شؤون الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل

سنوات الخبرة:

قضاء مدة مقدارها عام على الاقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية 17 عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

1ـ بيان حالة وظيفية 2ـ بيان بالانجازات

3ـ بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

4ـ تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز

5ـ الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة

6ـ شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت

7ـ خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجة للجنة الوظائف القيادية والإشرافية

8ــ عدد (6) صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6)

( المستندات معتمدة ومختومة)

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

نهاية الإعلان:

2021/10/18

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بالدور التاسع بديوان عام محافظة أسيوط

===========

7- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديروط

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة أسيوط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة أسيوط

وصف الوظيفة:

ــ تقع هذه الوظيفة على قمة التقسيمات التنظيمية التنفيذية للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط .

ـ تختص الوظيفة بالتخطيط والتوجيه والتنسيق والرقابة على أعمال الشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل

سنوات الخبرة:

قضاء مدة مقدارها عام على الاقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية 17 عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس هندسة تخصص مناسب

المستندات المطلوبة:

1ـ بيان حالة وظيفية 2ـ بيان بالانجازات

3ـ بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

4ـ تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز

5ـ الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة

6ـ شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت

7ـ خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجة للجنة الوظائف القيادية والإشرافية

8ــ عدد (6) صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6)

( المستندات معتمدة ومختومة)

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

نهاية الإعلان:

2021/10/18

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بالدور التاسع بديوان عام محافظة أسيوط

==========

8- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بأسيوط

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

محافظة أسيوط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

محافظة أسيوط

وصف الوظيفة:

ــ تقع هذه الوظيفة على قمة التقسيمات التنظيمية التنفيذية للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط .

ـ تختص الوظيفة بالتخطيط والتوجيه والتنسيق والرقابة على أعمال الشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:

المعرفة لعلوم الحاسب الالى واللغة الإنجليزية – فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين الملائمة لطبيعة العمل

سنوات الخبرة:

قضاء مدة مقدارها عام على الاقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية 17 عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس هندسة تخصص مناسب

المستندات المطلوبة:

1ـ بيان حالة وظيفية 2ـ بيان بالانجازات

3ـ بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري

4ـ تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز

5ـ الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة

6ـ شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت

7ـ خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجة للجنة الوظائف القيادية والإشرافية

8ــ عدد (6) صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6)

(المستندات معتمدة ومختومة)

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

نهاية الإعلان:

2021/10/18

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بالدور التاسع بديوان عام محافظة أسيوط

=============