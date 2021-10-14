ضبط ١٧٠٥ صنف دواء بيطري منتهي الصلاحية و٤ أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي، في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وخلال شهر سبتمبر الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية، وأسفرت الجهود عن تحرير محضر ضد صاحب مركز أدوية بيطرية ،وذلك لحيازة أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الحيوانى، وإدارة منشأو بدون ترخيص وتم ضبط ١٤٥١ عبوة دواء منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للادوات البيطرية وأمصال ولقاحات، وذلك لحيازة أدوية منتهية الصلاحية وأدويه مجهولة المصدر وتم ضبط ١٢٩ عبوة أدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد صاحب معرض أدوية بيطرية وذلك لحيازة أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية، وتم ضبط ١٢٥ صنف دواء منتهي الصلاحية، كما تم تحرير محضر ضد صاحب ثلاجه لبيع اللحوم المجمدة لحيازة سلع مجهولة المصدر وسلع غير صالحة للإستخدام، وتم التحفظ على ٤ طن لحوم وكبدة مجمد مجهول المصدر، فضلاً عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع اللحوم والدواجن بشارع سوق السمك ببندر أبوكبير، وتم التحفظ على ٢٠ كيلو جرام فراخ بانيه مجهولة المصدر.

كما أسفرت جهود الحملات عن تحرير محضر ضد صاحب محل للدواجن، لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط وعدم إستيفاء الإشتراطات الصحية، وتم إعدام كمية ٢٠ كجم أجنحة دواجن لتغير خواصها الطبيعية، وتحرير محضر ضد صاحب محل بيع لحوم مفرومة وحواوشي بشارع المحطه أمام موقف أبوكبير العمومي بندر أبوكبير، وتم التحفظ على ٣٠ كيلو جرام لحم مفروم مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل طيور مجمدة، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم ضبط 10 فرخات في أكياس زنة الكيس 2 كجم بأجمالى 20 كجم، فضلا عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الأسماك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 كراتين سمك ماكريل زنة الكرتونة 20 كجم بأجمالى 100 كجم، وتم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الأسماك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 200 كجم اسماك مجمدة بالإضافة إلى تحرير 24 محضر ضد أصحاب محلات جزارة ،وذلك للذبح خارج المجازر الحكومية وبدون ترخيص من الجهات المختصة بإجمالى عدد 188 كجم.