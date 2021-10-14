جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر

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رحب الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس بالقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية، وأعرب عن سعادته بمشاركتهم فرحة الجامعة بذكرى النصر الجليل نصر حرب أكتوبر العظيم عام ٧٣، مؤكدًا أن «قواتنا المسلحة ستظل دوما درع مصر الأمن وأملها نحو غد أفضل».

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة للقيادات الشعبية والتنفيذية، التي جاءت إلى رحاب جامعة القناة لحضور حفل اوركسترا الحلم السنوى بمناسبة الذكرى ال٤٨ لحرب أكتوبر المجيدة تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.

وبمشاركة عمداء الكليات والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر وفريق متطوعى جامعة قناة السويس.

قاد الاوركسترا الدكتور أحمد عبدالوهاب والدكتورة بسمه محمود وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر مدير الاداره العامه لرعاية الشباب

واشار زكى إلى أنه من هذه البقعة الغالية على أرض الوطن من محافظة الإسماعيلية التي شهدت أرضها والضفة الشرقية لقناة السويس وقائع حرب أكتوبر المجيدة، وأيام النصر والعزة والكرامة ومعركة استرداد الأرض ومن رحاب الجامعة التي تحمل اسم قناة السويس جامعة قناة السويس ابعث ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وارسل أصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها«؛ حيث حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا».

وتابع قائلا أنه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبى جامعة قناة السويس نوابا وعمداء ،وأمين عام جامعة وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونه وإداريين اتقدم بآيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة هذه الذكرى الخالده، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا«.

وأضاف رئيس جامعة القناة أننا اليوم ونحن نبني مصر الجديدة، توالي القيادة السياسية معركة البناء والتطوير في كل شبر من أرض مصرنا الغالية، من طرق ومحاور وانفاق، وتطوير عشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط.

ومبادرات رئاسية لم تشهدها مصر من قبل من أجل البناء في الإنسان قبل بناء المدن الجديدة، والعمران، فمصرنا الجديدة على الطريق كل عام أنتم جميعا بخير وسلام ومحبة وبناء.

جدير بالذكر أن الحفل تضمن فقرات غنائية وموسيقية بأروع الأغانى التي تتحدث عن مصر وانتصارات أكتوبر المجيدة.