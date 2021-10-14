«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة

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ساعات قليلة وتنطلق فاعليات الدورة الـ5 من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ويترقب متابعو وجمهور هذا المهرجان أحداثه.

وقبل انطلاق هذه الدورة والتي ستحمل العديد من المفاجآت، من الممكن أن نرى عددًا من المشاهد خلال الحفل، وهو ما سنستعرضه في التقرير التالي.

لم تخل السجادة الحمراء، من إطلالات رانيا يوسف الجريئة والجذابة، فهي دائما تثير الجدل في المهرجانات السينمائية سواء الجونة أو القاهرة وغيرهم من الفاعليات الفنية، فظهرت في الجونة في دورته الـ4 بإطلالات مثيرة للجدل، جعلتها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ،لعل أبرزها إطلالة جمبسوت قصير باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، وفي إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018، على الريد كاربت، بررت كشفها لأجزاء عديدة من جسدها بـ«البطانة ارتفعت» ما أدى إلى التحقيق معها من قبل نقابة المهن التمثيلية .

رانيا يوسف

تعتبر القبلات من اللقطات التي اتسم بها «الفيشاوي» في ظهوره مع زوجته خلال مهرجانات سابقة، في افتتاح الدورة الـ42 من المهرجان القاهرة السينمائي، قبل زوجته التي تدعى ندى الكامل، قبلة رومانسية اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، فهي ليست المرة الأولى حيث ظل الثنائي يتبادلان القبلات أمام الجمهور على الريد كاربت في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً في الدورة الثانية للجونة قبل زوجته قبلة ساخنة خلال حضوره عرض فيلمه «عيار ناري» .

أحمد الفيشاوي

أن ما أكثر يعرض نجمات الفن لمواقف محرجة، هو تطاير الفساتين بفعل الرياح، وأكثر المشاهير التي تعرضت لهذا الموقف المحرج هي الفنانة مي عمر، خلال خضوعها لجلسة تصوير على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تطاير فستانها أثناء وقوفها أمام الكاميرات، وهو ما جعلها ترتبك، وتضطر إلى ضبطه أمام الكاميرات أثناء التصوير برفقة زوجها المخرج محمد سامي.