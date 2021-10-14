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دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل

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دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل

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تستضيف دبي يوم 3 ديسمبر المقبل، سباق الجائزة الكبرى التاريخي لسيارات الفورمولا 1 في دبي، بالتعاون مع شركة «جالف هيستوريك»، احتفاءً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وتهدف الاستضافة إلى إعادة إحياء سباق الجائزة الكبرى، الذي أقيم في دبي منذ 40 عاما، للمرة الأولى في المنطقة.

كان سباق الجائزة الكبرى الأول لسيارات الفورمولا 1، قد أقيم في دبي عام 1981، تحت رعاية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، احتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيس دولة الإمارات.

وحضر السباق حينها نخبة من السائقين المشاهير حول العالم، ومنهم نايجل مانسيل، خوان مانويل فانجيو، كارول شيلبي، وستيرلنج موس.

من جانبه، قال فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم: «متحمسون جدًا لإعادة إحياء هذا الحدث البارز والمهم في تاريخ السباقات في المنطقة، وبعد مرور 40 عامًا على استضافتها لهذا السباق العالمي، والذي شهد مشاركة أهم سائقي الفورمولا 1».

وأضاف: «كلنا ثقة فيما سيقدمه إحياء هذا الحدث التاريخي مرة جديدة، من متعة استثنائية للجمهور، حيث ستشهد دبي أوتودروم على طول مضمارها البالغ 5.39 كم، سباقات سيارات الفورمولا 1 التاريخية وسيارات من «الفئة سي»، بما يهدف إلى توحيد الماضي والحاضر».

المصرى اليوم

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