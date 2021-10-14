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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021، بعد أن ثبتت الأسعار أمس رغم ارتفاع الأسعار عالميًا.

وقررت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان رفع التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن والتي تصدرها يوميًا

أعلنت نقابة أصحاب محال تجارة الذهب في الأردن التسعيرة اليومية لبيع الذهب عن اليوم كما يلي:

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 24 اليوم 43.50 دينار أردني للبيع، 40.40 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 بلغ 36.60 دينار أردني للبيع، 35.10 دينار أردني للشراء.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأردن إلى 32.70 دينار أردني للبيع، 29.80 دينار أردني للشراء.

استقرار أسعار لذهب اليوم في الأردن الأربعاء 13-10-2021

أعلنت نقابة أصحاب محال الذهب في الأردن اليوم التسعيرة اليومية لبيع الذهب كما يلي:

سعر الذهب في الأردن عيار 24 اليوم 42.90 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 بلغ 36.10 دينار أردني للبيع، 34.60 دينار أردني للشراء.

وصل سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأردن إلى 32.30 دينار أردني للبيع، 29.40 دينار أردني للشراء.

ارتفاع سعر الذهب اليوم في الأردن الثلاثاء 12-10-2021

وكانت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن أمس كما يلي:

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 24 في الأردن 42.90 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 36.10 دينار أردني للبيع، 34.60 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في الأردن بلغ 32.30 دينار أردني للبيع، 29.40 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب في الأردن الإثنين 11-10-2021

بلغت التسعيرة اليومية لبيع الذهب يوم الإثنين في الأردن:

سعر جرام الذهب الأردن عيار 24 بلغ 42.80 دينار أردني للبيع، و39.60 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 36.00 دينار أردني للبيع، 34.50 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأردن بلغ 32.30 دينار أردني للبيع، 29.30 دينار أردني للشراء.

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