بتوقيع إسلام جمال.. ياسر جلال يعود إلى السينما بعد غياب بـ «الدبابة»

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يستعد الفنان ياسر جلال لخوض تجربة سينمائية جديدة بعد غياب بعنوان «الدبابة»، وهو من تأليف السيناريست إسلام جمال.

قال إسلام جمال في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، الخميس، إنه حينما بدأ الكتابة في «الدبابة» وجد شخصية البطل شبيهة بالفنان ياسر جلال، لذلك عرض القصة عليه، فرحب جلال بالفكرة ووافق على تجسيد دور البطولة، خاصة وأنه يريد العودة للسينما بعمل قوي.

وأضاف جمال أن البدء في تنفيذ الفيلم سيتم بعد أن يتعاقد ياسر جلال على العمل الذي سيشارك به في المارثون الرمضاني القادم، وبعدها سيتم الإتفاق على موعد مناسب للبدء فيه.

كان آخر أعمال ياسر جلال السينمائية فيلم «شد أجزاء» الذي عرض منذ 6 أعوام، وشارك في بطولته مع محمد رمضان.