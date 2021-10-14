«المهندسين»: بروتوكول تعاون مع «القوى العاملة» لتدريب 1000 شاب

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أعلنت نقابة المهندسين، عن توقيع المهندس هاني ضاحي، نقيب عام مهندسي مصر، ووزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة والوزارة، وذلك في أطار اهتمام النقابة بتوفير فرص تدريبية مختلفة لأعضائها، وتضمن البروتوكول توفير 1000 منحة تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بكبري الشركات المتخصصة.

وأعرب «ضاحي»، عن سعادته البالغة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة، ممثلة في الوزير محمد سعفان، مثمنا دوره الحالي بالوزارة، والذي برز بقوة في الآونة الاخيرة في مجال تدريب الشباب ورفع مستوي العاملين في سوق العمل، مشيرا ان سعفان كان ممن لهم نشاط نقابي بارز في قطاع البترول سابقا.

ولفت «ضاحي» إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في أطار حرص نقابة المهندسين على ثقل مهارات ابنائها الخريجين، مشيرا أن النقابة تضم ما يقرب من 830 ألف مهندس، مضيفا أن البروتوكول بداية تعاون وثيق بين النقابة والوزارة، وأن مبادرة وزارة القوي العاملة، تعد من اهم المبادرات على الاطلاق، مشددا على اهمية مهنة الهندسة كونها مهنة حساسة تمس ارواح المواطنين لافتا ان نقابة المهندسين أحد الاذرع القوية للدولة.

واختتم: «إن مصر الان تحولت بفضل قيادة سياسية حكيمة، من اقصى اليسار إلى اقصى اليمين في جميع نواحي التنمية، من اقتصاد وملف الطاقة والكهرباء والطرق وغيرها».

من جانبه أكد «سعفان»، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، مشيرا إلى أهمية التعاون المثمر بين نقابة المهندسين، والوزارة خلال الفترات القادمة، وأن المنحة تتضمن حزم تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الشراكات التي تتعاون معها الوزارة مثل شركات هواوي العالمية، وسيسكو، وأوراكل.

وأضاف: «نستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج السلامة والصحة المهنية من خلال تنظيم حملات مشتركة ومؤتمرات لرفع الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وإن التعاون والتنسيق بين الجانبين يتم من أجل تنمية مهارات أعضاء النقابة ومفتشى الوزارة في مجالات السلامة، والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة».