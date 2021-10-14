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وزير البترول : استراتيجية شاملة لتطوير كيانات قطاع البترول

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وزير البترول : استراتيجية شاملة لتطوير كيانات قطاع البترول وزير البترول : استراتيجية شاملة لتطوير كيانات قطاع البترول

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اكد المهندس مبروك عبدالله رئيس شركة العامرية للبترول أن الشركة تشهد تطوراً حقيقياً تتوافر له كل مقومات النجاح من خلال ما توفره استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة طاقات التكرير ، حيث تنفذ العامرية على مدار العامين الماليين الحالى والقادم عدداً من المشروعات المتنوعة ، منها مشروعات إحلال وتجديد وتعديلات بمجمع العطريات وإحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية المختلفة وإضافة فاصل أملاح بجهاز التقطير رقم 3 ومشروع تحديث طرق التحكم والقياس ومشروعات البيئة والسلامة والصحة المهنية.
وخلال العرض التوضيحى للمشروعات المستقبلية لمصفاة شركة أنربك خلال زيارة المهندس طارق الملا وزير البترول ، اكد الوزير على أهمية مواكبة خطط تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية التطوير الذى تقوم به الدولة فى كافة جوانبها ، مشيراً إلى ما تتمتع به المنطقة من إمكانيات لإحداث طفرة تستحقها وتقدمها ككيان بترولي يعكس حجم الجهود المبذولة ضمن استراتيجية التطوير الشاملة لكيانات قطاع البترول ويقدمه بالصورة التى يجب أن يكون عليها فى الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه عرض الكيميائى صلاح جابر رئيس شركة أنربك مشروعات المصفاة المستقبلية والتى شملت مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين عالى الأوكتان بتكلفة تقديرية 12 مليون دولار ليصل إنتاج الشركة إلى 2 مليون طن سنوياً ، ومشروع الاستغلال الأمثل للغازات الغنية بالهيدروجين لتعظيم إنتاج البوتاجاز بمقدار 21 ألف طن بتكلفة تقديرية 136 مليون جنيه .

المصرى اليوم

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