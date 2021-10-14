وزير البترول : مصافي البترول تواكب التكنولوجيات العالمية

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية البناء على ماتملكه شركات تشغيل مصافى التكرير المصرية من خبرات وتاريخ عريق وتوجهها لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للإنتاج البترولى والسوق المحلى وكيانات التكرير مما ينعكس على زيادة حجم عوائدها ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى وأن ذلك ممكن تحقيقه من خلال مشروعات جديدة ذات جذب استثمارى تتسم بالاستدامة والتوافق مع المستقبل .

وأوضح الوزير ، خلال الجولة التفقدية بعدد من مشروعات التكرير بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الأسكندرية، أن مصفاة تكرير العامرية للبترول بما تشهده حالياً من تطوير لديها فرصة كبيرة لتكون أحد الكيانات المتخصصة فى إنتاج عدد من المنتجات البترولية التى تخدم توسعات السوق المحلى وتواكب التطورات التى تشهدها صناعة الطاقة عالمياً.