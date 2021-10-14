وزيرة البيئة: 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه لابد من إعادة النظر على مستوى الوطن العربى في كيفية الحد من التلوث والارتكاز على الاقتصاد الدوار والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر والتعافى بعد جائحة كورونا، والتكيف مع آثار تغير المناح، مؤكدة على وجود فرص لابد من العمل على اقتناصها وعدم اهدارها نظرا لان هناك العديد من التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها الوطن العربى حيث وصل معدل الوفيات الناتج عن العوامل البيئية حوالى 23% وهناك ما يقرب من 670 ألف مواطن عربى يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية وهناك ممارسات غير مستدامة وتدهور للاراضى ومحدودية شديدة في الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد تسلم مصر رئاسة الدورة ال 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شؤون البيئة من دولة لبييا الشقيقة ولمدة عام ذلك بحضور الدكتور كمال حسن على- الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إبراهيم العربي منير وزير البيئة بدولة ليبيا الشقيقة رئيس الدورة ال 31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، وابراهيم ثياو الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والوزير الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة بلبنان، والدكتور عمرو نصر الدين حاج الممثل المقيم لمنظمة الفاو بمصر ووزراء البيئة بعدد من الدول العربية.

واستعرضت فؤاد بعض الرؤى الوطنية التي قامت بها مصر في الفترة الماضية في مجال الحفاظ على البيئة المصرية ومنها اطلاق المبادرة الرئيسية حياة كريمة لضمان حياة اجتماعية للمواطن المصرى كذلك اهمية دمج البعد البيئى في المناهج التعليمية بالتركيز على قضيتى تغير المناخ والتنوع البيولوجى بالاضافة إلى قيام مصر بوضع الاطار العام لاستراتيجية التعافى الاخضر بالتزامن مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ولكن لم يكن كافيا، بل قامت الحكومة المصرية باطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والعمل على تخصص 50%من مشروعات الحكومة المصرية لتكون مشروعات خضراء خلال الثلاث سنوات القادمة وايضا دعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية من خلال طرح السندات الخضراء بقيمة 750مليون دولار كأول دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تطرح مشروعات النقل النظيف.