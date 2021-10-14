أخبار عاجلة

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي -
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب -
شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب -
محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي -
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح -
«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 21 أكتوبر 1967 -
قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة البيئة: 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية

Print
وزيرة البيئة: 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية وزيرة البيئة: 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه لابد من إعادة النظر على مستوى الوطن العربى في كيفية الحد من التلوث والارتكاز على الاقتصاد الدوار والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر والتعافى بعد جائحة كورونا، والتكيف مع آثار تغير المناح، مؤكدة على وجود فرص لابد من العمل على اقتناصها وعدم اهدارها نظرا لان هناك العديد من التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها الوطن العربى حيث وصل معدل الوفيات الناتج عن العوامل البيئية حوالى 23% وهناك ما يقرب من 670 ألف مواطن عربى يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية وهناك ممارسات غير مستدامة وتدهور للاراضى ومحدودية شديدة في الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد تسلم رئاسة الدورة ال 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شؤون البيئة من دولة لبييا الشقيقة ولمدة عام ذلك بحضور الدكتور كمال حسن على- الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إبراهيم العربي منير وزير البيئة بدولة ليبيا الشقيقة رئيس الدورة ال 31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، وابراهيم ثياو الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والوزير الدكتور ناصر ياسين وزير البيئة بلبنان، والدكتور عمرو نصر الدين حاج الممثل المقيم لمنظمة الفاو بمصر ووزراء البيئة بعدد من الدول العربية.

واستعرضت فؤاد بعض الرؤى الوطنية التي قامت بها مصر في الفترة الماضية في مجال الحفاظ على البيئة المصرية ومنها اطلاق المبادرة الرئيسية حياة كريمة لضمان حياة اجتماعية للمواطن المصرى كذلك اهمية دمج البعد البيئى في المناهج التعليمية بالتركيز على قضيتى تغير المناخ والتنوع البيولوجى بالاضافة إلى قيام مصر بوضع الاطار العام لاستراتيجية التعافى الاخضر بالتزامن مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ولكن لم يكن كافيا، بل قامت المصرية باطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والعمل على تخصص 50%من مشروعات الحكومة المصرية لتكون مشروعات خضراء خلال الثلاث سنوات القادمة وايضا دعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية من خلال طرح السندات الخضراء بقيمة 750مليون دولار كأول دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تطرح مشروعات النقل النظيف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة

مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة

مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح

كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح