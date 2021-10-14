«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي

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دعا الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، اعضاء الهيئة العليا لاول اجتماع لهم، والمقرر انعقاده الجمعة ٢١أكتوبر الجارى بالمقر الرئيسي للحزب ١٤٠ شارع العروبة مصر الجديدة .

وجاء ذلك بعد الإطلاع على الفقرة الأولي والثانية من المواد ٣٧ و٤١ و٤٢ و٤٤ و٥٣ من لائحة النظام الأساسى للحزب.

ويتضمن جدول جدول الأعمال الاجتماع انتخاب الأمين العام للحزب، وانتخاب ستة من أعضاء الهيئة العليا لتمثيليها في المكتب السياسي، وان ينشر في ساعته وتاريخه بالمقر الرئيسي للحزب وعلي الموقع الرسمي وعلى المدير التنفيذي للحزب تنفيذه.

كما أوضح نص الدعوة، النصاب القانوني يكتمل بحضور نصف الاعضاء المدعوين، وعضو واحد، وفى حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل لمدة ساعة أخرى، ويعتبر الانعقاد صحيحاً باي عدد حضور يزيد عن ٢٥٪ من أعضاء الهيئة العليا.