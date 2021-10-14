عندما يكون واثقًا، يصنع الأهداف.. أجويرو يُوضح الفارق بين ميسي ورونالدو

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يعتقد سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة الإسباني أن الفارق الرئيسي بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هو أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا، يُعتبر مهاجم أكثر بكثير من نظيره الأرجنتيني.

ويُنظر إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على نطاق واسع على أنهما أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ناهيك عن هذا الجيل. فاز الثنائي بلقب الكرة الذهبية 11 مرة مشتركًا بينهما ومن المقرر أن يضيفوا المزيد إلى هذا العدد.

صرح المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا أنه إذا كان كريستيانو رونالدو واثقًا في خط الهجوم، فيمكنه تسجيل عدد كبير من الأهداف. قال سيرجيو أجويرو، متحدثًا إلى صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «كريستيانو رونالدو أكثر تقدمًا من ليو ميسي من الناحية التهديفية، فاللاعب البرتغالي يُحب أن يُسجل أكثر من ميسي»

ذكر سيرجيو أجويرو أيضًا أن الفرق بينه وبين شخص مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هو المستوى الذي يلعبون فيه كرة القدم. يعتقد المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا أن الثنائي أكثر موهبة.

يتذكر سيرجيو أجويرو أيضًا أن ليونيل ميسي قال له إن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو خطوة حيوية نحو الفوز بالكرة الذهبية. لاعب مانشستر سيتي السابق يأسف لعدم حصوله لقب دوري الأبطال خلال مسيرته. وأضاف أجويرو: «فكرت مرات عديدة في ما كنت أفتقده. وذات يوم سألت ليو. أخبرني أنه من أجل الحصول على فرصة للفوز بالكرة الذهبية، يجب أن يفوز بدوري الأبطال. وهو على حق».

واصل حديثه قائلاً: «لعبت مواسم رائعة، وسجلت العديد من الأهداف وفزت بالعديد من الألقاب، لكنني لم أكن في نهائي دوري الأبطال. وعلى وجه التحديد، عندما وصلنا إلى النهائي العام الماضي، كنت أعاني من مشكلة في الركبة، بالإضافة إلى وباء كوفيد -19 وإصابات مختلفة».