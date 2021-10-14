الذهب يسجل اعلي مستوي له منذ شهر

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوي لها منذ نحو شهر اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية في حين يقيم المستثمرون ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية في الوقت المبكر المتوقع.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1797.27 دولار للأوقية (الأونصة) ، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1797.90 دولار.

وانخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم.

ووصف المحلل المستقل روس نورمان ارتفاع سعر الذهب بأنه “بناء” لكنه قال إن عليه اختراق مستوى المقاومة الفنية عند 1800 دولار و1835 دولارا قبل أي تحرك كبير آخر لأعلى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.6%إلى 1036.52 دولار بينما زاد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 2184.26 دولار.