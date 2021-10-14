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انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر

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انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر

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أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الحادية والعشرين يوم الإثنين الموافق ٢٥ أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد ٩ فرق مصرية، بالإضافة إلى مشاركة عدد ٨ فرق أجنبية.


كذلك تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها أماكن العرض والمسارح المكشوفة المدرجة في جدول عروض الفرق المشاركة. كما أعلن المحافظ عن إقامة معرض وأتيليه فنى في قصر ثقافة الإسماعيلية.

كما تستضيف محافظة الإسماعيلية (مبادرة صنايعية ) وذلك على هامش فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الحادى والعشرين، والذي استضافه قصر ثقافة الإسماعيلية من قبل مرتين لعرض منتجات الجلود وبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى عقد ندوات للمتخصصين في الفنون الشعبية ومراحل تطوره على مر العصور وأشكاله المتنوعة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة التنسيقات المتعلقة بفعاليات المهرجان حتي يتم الإعلان النهائي عن جداول العروض وأماكنها، وأضاف أنه سيتم تكريم عدد من الرموز رفيعة المستوى وذات الصلة الوثيقة بالفنون الشعبية خلال حفل الافتتاح.

المصرى اليوم

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