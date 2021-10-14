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قفزت أسعار الذهب في السعودية اليوم لأعلي مستوي لها منذ شهر، تماشيًا مع الارتفاع العالمي في أسعار الذهب، وانخفاض أسعار الدولار في البورصات العالمية.

قفزت أسعار الذهب اليوم في السعودية وكان سعر جرام الذهب كما يلي:

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 مبلغ 219.90 ريال سعودي أو 57.84 دولار.

وارتفع سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 إلى 189.79 ريال أو 50.61 دولار.

ووصل سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم إلى 162.67 ريال أو 43.83 دولار.

وصل سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع إلى 6746.25 ريال أو 1799 دولار

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم للشراء 6750 ريال أو 1800 دولار

سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 216 ألفًا و897 ريال أو 57 ألفًا و839 دولار.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (زنة 8 جرامات) في السعودية اليوم 1518.28 ريال 404.88 دولار.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 (زنة أوقية) 6748.25 ريال 1799 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 أوقية 33 ألفًا 731 ريال أو 8995 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية10أوقية 67 ألفًا و462 ريال أو 17990 دولار.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

قفزت أسعار الذهب عالميًا اليوم بسبب انخفاض سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، والذى يرجع إلى مخاوف استمرار ارتفاع التضخم.

قفز سعر الذهب للتعاملات الفورية اليوم وزاد في حوالي الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية بنسبة 0.38% ليصل إلى 1799.93$.

وارتفعت أسعار الذهب للتعاملات الآجلة بنسبة 0.40% لتصل إلى 1799.80$.

أسعار الذهب في السعودية أمس الأربعاء 13-10-2021

وصل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 مبلغ 212.07 ريال سعودي أو 56.55$.

ووصل سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 21 إلى 185.57 ريال أو 49.48$.

وبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 18 إلى 159.06 ريال أو 42.41$.

وصل سعر بيع أونصة الذهب في السعودية إلى 6596.25 ريال أو 1759 دولار

بلغ سعر شراء أونصة الذهب اليوم 6600 ريال أو 1760 دولار

سعر كيلو الذهب في السعودية عيار 24 بلغ 212 ألفًا و74 ريال أو 56 ألفًا و553 دولار.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 (زنة 8 جرامات) في السعودية اليوم 1484.52 ريال 395.87 دولار.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 (زنة أوقية) 6596.25 ريال 1759 دولار.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 أوقية 32 ألفًا و981 ريال أو 8795 دولار.

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