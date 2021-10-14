ضبط عاطل بحوزته 8 قطع سلاح نارى وذخيرة في قليوب

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القت مباحث مركز شرطة قليوب القبض على عاطل يقوم بالاتجار في السلاح بناحية مركز شرطة قليوب حيث تم ضبطه وبحوزته 8 قطع سلاح نارى وذخيرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة قليوب تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم اثناء تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته 5 فرد محلى و3 طبنجات محدثة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة.

وفى السياق شنت مديرية امن القليوبية حملة امنية مكبرة استهدفت قرى مركز شرطة طوخ لضبط العناصر الاجرامية وحائزى الاسلحه النارية بدون ترخيص اسفرت الحمله عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 13 قطعة سلاح نارى وابيض كما تم ضبط 22 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات عبارة عن هيروين وحشيش واستروكس وشادو وضبط عاطلين مطلوب ضبطهما في قضايا متنوعة واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.