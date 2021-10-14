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ضربة موجعة .. ضبط 100 كليو حشيش وهيروين قيمتها 40 مليون جنيه بالقاهرة والمنوفية

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ضربة موجعة .. ضبط 100 كليو حشيش وهيروين قيمتها 40 مليون جنيه بالقاهرة والمنوفية ضربة موجعة .. ضبط 100 كليو حشيش وهيروين قيمتها 40 مليون جنيه بالقاهرة والمنوفية

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ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بإعادة خلط وتدوير والاتجار في المواد المخدرة المختلفة بمحافظتى القاهرة والمنوفية، وضبط مواد مخدرة تقدر بحوالى 40 مليون جنيه)

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى تخصص في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وإعدادهم مكبساً لذات الغرض والاتجار به، وكذا مخدرى الحشيش والآيس «الشابو» بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن المركزى) بالاشتراك مع مديريتى أمن (القاهرة، المنوفية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية.

تم إعداد مأموريات متزامنة لاستهداف عناصر التشكيل، أسفرت جهودها عن ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية- أحدهم يتزعم التشكيل «له معلومات جنائية»).. حال تواجدهم بدائرتى قسمى شرطة أول وثالث مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهم (60 كيلو جراما لمخدر الهيروين – 13،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش –

11 كيلو جرام لمخدر الآيس «شابو»- 3 سيارات- مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

كما تم استهداف المزرعة الخاصة بالمتهم «زعيم التشكيل المشار إليه» الكائنة بالظهير الصحراوى بطريق (وادى النطرون / البريجات) بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعثر بداخلها على (10 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 2.500 كيلو جرام – 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – كمية من مادة الباراسيتامول مخلوطة بمادة «الميثيل فينيدات» مدرجة بجدول أول مخدرات وزنت 10 كيلو جرام – مكبس حديدى – 6 إسطمبة – 2 منخل- 4 مقص حديدى – 2 زجاجة لمادة «أستيك أنهدريد» – 2 ميزان- سيارة – هاتف محمول – مشغولات ذهبية

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 40 مليون جنيه تقريباً.

المصرى اليوم

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