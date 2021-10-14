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نجح السباح محمد سامى، لاعب المنتخب الوطنى للسباحة فى إضافة ذهبيتين لمصر فى سباق 50 متر ظهر، وسباق 100 متر حرة البطولة الإفريقية للعمومى رجال وسيدات والشباب تحت 18 عاما أولاد وبنات، التى تستضيفها العاصمة الغانية أكرا.

وحصد منتخب مصر للسباحة 16 ميدالية متنوعة فى البطولة الإفريقية حتى الآن، حيث حصل الأبطال على 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، ونجح كل من مهند وجية، فى منافسات 100 متر سباحة على الصدر، ومحمد محمدى فى منافسات 200 متر حرة، على حصد الميدالية الفضية، وكان السباح يوسف القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق 100 متر صدر، فيما نجح السباح مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر حرة، بينما حققت روان تامر لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة الميدالية الفضية فى منافسات 400 متر متنوع شابات.