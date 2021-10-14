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أدت زيادة أنشطة البناء في المملكة العربية السعودية إلى زيادة طلب المقاولين على سخانات المياه. أكد آخر تقرير صادر عن غرفة التجارة بدبي* أن إرساء العقود على المقاولين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي قد ازداد في عام 2021 وسجلت فيه المملكة العربية السعودية أعلى الأرقام، حيث ارتفعت من 23.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 35.9 مليار دولار أمريكي هذا العام. وقد أدت هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على سخانات المياه من أريستون ولا سيما الموديلات الكهربائية وهي الأكثر طلبًا من المقاولين.

استنادًا إلى الطلبات المقدمة على مدار الأشهر الستة الماضية، يعد الموديل المضغوط أندريز ار ساسو والموديل متوسط الحجم برو1 ار ساسو هما الأكثر شيوعًا بين المقاولين نظرًا لخصائصهما المتطورة وتصميمهما الإيطالي وجودة أدائهما.

قال ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون ثيرمو في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز: "يسرنا أن نرى تلك الزيادة في أعداد وقيمة المشاريع في جميع أنحاء المنطقة. إن النشاط في المملكة العربية السعودية له أهمية خاصة. فلقد حظي برنامج الإسكان، وهو جزء مهم من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بترحيب كبير وشعبية بين المواطنين وكان له دور في جذب استثمارات القطاع الخاص نحو صناعة البناء والتشييد. ترتبط أريستون ثيرمو ارتباطًا وثيقًا بقطاع البناء، لذلك نرحب بالتحسينات المجراة باستمرار في القطاع. عادةً ما يختار المقاولون سخانات المياه الكهربائية وهم الآن يختارون من منتجاتنا المتنوعة من سخانات المياه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة نظرًا لقيامنا بتحسين أدائها وتصميمها ولقيمتها المضافة في العديد من المجالات. كما يتيح لنا البحث والتطوير المستمر في الاحتفاظ بمكانتنا في السوق".

يتم اختيار موديل أندريز ار ساسو للوحدات السكنية الأصغر لأن تصميمه مضغوط وله العديد من الخصائص الجذابة مثل مقياس الحرارة المدمج. كما أن لعامل التسخين المصنوع من النحاس أثر إيجابي على نظافة ونقاء الماء الدافئ لأنه مضاد للتآكل له. ويعمل الهيكل القوي لحواف الانابيب على الحد من مخاطر التسرب وتقليل الوقت اللازم للصيانة. يمكن لسخانات المياه ذات السعة التخزينية أن تحافظ على الماء ساخنًا لفترة طويلة من الزمن بسبب عزل البولي يوريثين السميك عالي الكثافة بين الخزان والسطح الخارجي لسخان المياه. ولذلك فهو يتمتع بالكفاءة اللازمة لمنع فقدان الحرارة، مما يحسن أداء سخان المياه. صُممت سلسلة منتجات أندريز لتتخذ شكلًا مربعًا مميزًا ويضيف تصميمها الإيطالي لمسة فخمة وراقية إلى الحمامات.

يأتي جهاز برو1 ار اس ساسو بضمان لمدة 7 سنوات. وتعمل ترموستات الأمان المزدوجة على تعزيز جودة المنتج وعمره الطويل بينما يعمل أنود المغنيسيوم على مقاومة التآكل. يضفي الخزان المطلي بالمينا المصنوع من التيتانيوم عالي الجودة إلى أناقة تصميم هذه الوحدة المعلقة على الحائط.

قال حازم الخطيب، المدير بالمملكة العربية السعودية: "إننا نسعى جاهدين في منتجاتنا نحو الابتكار المستمر ولكننا في نفس الوقت متمسكين بأصالة جذورنا - وهذا هو المزيج المثالي الذي لطالما تمسكت به أريستون والذي يدفع أعضاء قسم البحث والتطوير نحو تطوير منتجات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة وموثوق دائمًا في جودتها وتصميمها الذي لا يتنازل عن التمسك بتقاليد التصنيع الإيطالية.

وأضاف حازم الخطيب "ولعل إحدى الإضافات الجديدة الحصرية لشركة أريستون هي تقنية "تيتان شيلد"، وهي تقنية مزدوجة الفعل تضمن الحماية الكاملة ضد تآكل الخزان - فالسطح الداخلي للخزان مطلي بطبقة من التيتانيوم. ويتم تعزيز الخواص الطبيعية للتيتانيوم من خلال أنود المغنيسيوم الذي يعمل على وقف تفاعلات الأكسدة على السطح الداخلي للخزان، وبالتالي يطيل عمر سخان المياه.

وهناك إضافة جديدة أخرى هي نظام "نانوميكس"، بفضل عواكس المياه الجديدة التي تسمح لمنتجات أريستون بإنتاج ما يصل إلى 10٪ من الماء الساخن أكثر من سخان المياه التقليدي الذي له نفس السعة. وهناك تقنية أخرى هي تقنية ووتربلاس الحاصلة على براءة اختراع، والتي تحافظ على الماء البارد الداخل في قاع الخزان لضمان تقليل الاختلاط بالماء الساخن المخزّن، مما يسمح بتوفير ما يصل إلى 16٪ من الماء الساخن، ويوفر أقصى راحة أثناء الاستحمام بماء أكثر سخونة".